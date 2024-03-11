В Петербурге велосипедист попал под колёса авто из-за открывшейся двери иномарки

Смертельное ДТП с участием велосипедиста произошло на Крестовском проспекте в Санкт-Петербурге. Мужчина попал под колёса двигавшегося следом автомобиля, когда столкнулся с внезапно открывшейся дверью припаркованной рядом иномарки.

Как сообщили в пресс-службе регионального главка МВД, в результате наезда велосипедист получил тяжёлые травмы. Пострадавшего доставили в больницу, где впоследствии он скончался.

«По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего, а также личность погибшего», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о бывшем судье Краснодарского краевого суда, которого приговорили к шести годам тюрьмы по делу о гибели велосипедиста.