Сенатор Джабаров осудил планы Украины о серьёзной военной операции в Крыму

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал заявление руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины о планах провести серьёзную военную операцию в Крыму.

Джабаров назвал не очень обычным делом подобные заявления от руководителя спецслужбы, поскольку, «как правило, руководство спецслужб не только не рассказывает о предстоящих операциях, но и не комментирует их после того, как они совершаются».

«Либо это фейк, либо это глупость, либо это какая-то уверенность в том, что это обязательно будет реализовано», — отметил Джабаров в беседе с «Лентой.Ру».

Он назвал маловероятной реализацию таких планов, добавив, что в России примут к сведению слова Буданова.

Ранее Буданов заявил, что Киев занимается подготовкой серьёзной операции на территории Крыма.