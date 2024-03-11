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Сенатор Джабаров осудил планы Украины о серьёзной военной операции в Крыму

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Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал заявление руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины о планах провести серьёзную военную операцию в Крыму.
Сенатор Джабаров осудил планы Украины о серьёзной военной операции в Крыму
  • РИА Новости

Джабаров назвал не очень обычным делом подобные заявления от руководителя спецслужбы, поскольку, «как правило, руководство спецслужб не только не рассказывает о предстоящих операциях, но и не комментирует их после того, как они совершаются».

«Либо это фейк, либо это глупость, либо это какая-то уверенность в том, что это обязательно будет реализовано», — отметил Джабаров в беседе с «Лентой.Ру».

Он назвал маловероятной реализацию таких планов, добавив, что в России примут к сведению слова Буданова.

Ранее Буданов заявил, что Киев занимается подготовкой серьёзной операции на территории Крыма.

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