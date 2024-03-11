Сенатор Джабаров осудил планы Украины о серьёзной военной операции в Крыму
- РИА Новости
Джабаров назвал не очень обычным делом подобные заявления от руководителя спецслужбы, поскольку, «как правило, руководство спецслужб не только не рассказывает о предстоящих операциях, но и не комментирует их после того, как они совершаются».
«Либо это фейк, либо это глупость, либо это какая-то уверенность в том, что это обязательно будет реализовано», — отметил Джабаров в беседе с «Лентой.Ру».
Он назвал маловероятной реализацию таких планов, добавив, что в России примут к сведению слова Буданова.
Ранее Буданов заявил, что Киев занимается подготовкой серьёзной операции на территории Крыма.