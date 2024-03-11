Крашенинников: изменения в избирательное законодательство могут внести после выборов
- РИА Новости
Его слова в беседе с журналистами приводит ТАСС.
По заявлению Крашенинникова, необходимо провести анализ кампании, определить возможные минусы.
«Всё равно какие-то шероховатости совершенно неожиданно могут быть. Поэтому по итогам мы посмотрим с коллегами (из ЦИК России. — RT). У них есть уже предложения. Мы их ещё не видели», — сказал глава комитета.
Он считает, что поправки могут поступить до сентября 2024 года.
Ранее глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что заявки на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах российского президента подали 4,5 млн человек.