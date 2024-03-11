Крашенинников: изменения в избирательное законодательство могут внести после выборов

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что изменения в избирательное законодательство могут быть внесены по результатам выборов.

Его слова в беседе с журналистами приводит ТАСС.

По заявлению Крашенинникова, необходимо провести анализ кампании, определить возможные минусы.

«Всё равно какие-то шероховатости совершенно неожиданно могут быть. Поэтому по итогам мы посмотрим с коллегами (из ЦИК России. — RT). У них есть уже предложения. Мы их ещё не видели», — сказал глава комитета.

Он считает, что поправки могут поступить до сентября 2024 года.

Ранее глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что заявки на участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) на выборах российского президента подали 4,5 млн человек.