Угрожавший бойцу СВО житель Уссурийска хочет поехать добровольцем на фронт
- РИА Новости
По её словам, участник конфликта несколько раз отвозил гуманитарную помощь в зону СВО, а после произошедшего решил сам отправиться на фронт. Однако из-за матери он пока не может вступить в войска, так как ей нужен уход из-за деменции.
Яна считает, что мужчина сорвался на бойца СВО из-за собственных проблем, поскольку в ноябре у него умерла жена, а затем начались проблемы с бизнесом. Она отметила, что её знакомый не знал, что говорит с участником СВО, ведь тот был в гражданской одежде.
«Данил утверждал, что остановился буквально на пять минут на месте для инвалидов, потому что свободных мест не было. Сорвался, когда этот человек начал фотографировать его и машину», — добавила Яна.
Ранее сообщалось, что житель Уссурийска угрожал оторвать вторую ногу ветерану СВО, который сделал ему замечание за парковку на месте для инвалидов.