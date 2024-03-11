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Угрожавший бойцу СВО житель Уссурийска хочет поехать добровольцем на фронт

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Житель Уссурийска, который угрожал участнику спецоперации оторвать вторую ногу, хочет поехать добровольцем в зону боевых действий. Об этом рассказала RT его знакомая по имени Яна.
Угрожавший бойцу СВО житель Уссурийска хочет поехать добровольцем на фронт
  • РИА Новости

По её словам, участник конфликта несколько раз отвозил гуманитарную помощь в зону СВО, а после произошедшего решил сам отправиться на фронт. Однако из-за матери он пока не может вступить в войска, так как ей нужен уход из-за деменции.

Яна считает, что мужчина сорвался на бойца СВО из-за собственных проблем, поскольку в ноябре у него умерла жена, а затем начались проблемы с бизнесом. Она отметила, что её знакомый не знал, что говорит с участником СВО, ведь тот был в гражданской одежде.

«Данил утверждал, что остановился буквально на пять минут на месте для инвалидов, потому что свободных мест не было. Сорвался, когда этот человек начал фотографировать его и машину», — добавила Яна.

Ранее сообщалось, что житель Уссурийска угрожал оторвать вторую ногу ветерану СВО, который сделал ему замечание за парковку на месте для инвалидов.

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