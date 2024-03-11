Ключ расшифровки электронного голосования в Москве разделят 14 марта
Об этом сообщил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов городского правительства Артём Костырко, передаёт сайт «Москва 24».
«Разделение ключа гарантирует, что никто не сможет узнать результаты онлайн-голосования до момента соединения всех ключей, то есть фактически гарантирует безопасность и анонимность данного вида голосования», — приводятся его слова на сайте штаба.
Костырко пояснил, что ключ разделят на пять частей, каждая из которых будет записана на внешний носитель. Их поместят в сейф-пакеты и передадут хранителям ключей.
Ранее в пресс-службе Минцифры сообщили, что более 3 млн человек воспользовались сервисом «Мобильный избиратель» на портале «Госуслуги» и смогут принять участие в выборах президента России не по адресу прописки.