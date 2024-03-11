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Ключ расшифровки электронного голосования в Москве разделят 14 марта

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В Москве в ходе итогового заседания Общественного штаба по наблюдению за выборами установили дату проведения церемонии разделения ключа расшифрования дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Она состоится 14 марта.

Об этом сообщил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов городского правительства Артём Костырко, передаёт сайт «Москва 24».

«Разделение ключа гарантирует, что никто не сможет узнать результаты онлайн-голосования до момента соединения всех ключей, то есть фактически гарантирует безопасность и анонимность данного вида голосования», — приводятся его слова на сайте штаба.

Костырко пояснил, что ключ разделят на пять частей, каждая из которых будет записана на внешний носитель. Их поместят в сейф-пакеты и передадут хранителям ключей.

Ранее в пресс-службе Минцифры сообщили, что более 3 млн человек воспользовались сервисом «Мобильный избиратель» на портале «Госуслуги» и смогут принять участие в выборах президента России не по адресу прописки.

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