Пожар на складе в Подмосковье перекинулся на соседнее здание после разлива ГСМ
- РИА Новости
В ведомстве отметили, что во время пожара произошла разгерметизация контейнера с горюче-смазочными материалами. После этого стало известно, что огонь распространился на соседнее административное здание.
«Оно горит на 100 кв. м. К месту пожара направлена передвижная лаборатория для контроля замеров вредных веществ в воздухе», — указывается в сообщении.
О пожаре на подмосковном складе стало известно 11 марта. Первоначально сообщалось, что площадь возгорания составила 700 кв. м.