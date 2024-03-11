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Пожар на складе в Подмосковье перекинулся на соседнее здание после разлива ГСМ

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Ситуация с пожаром, возникшим на складе стройматериалов в Московской области, усугубилась. Как сообщили в пресс-службе МЧС России, огонь перекинулся на соседнее административное здание.
Пожар на складе в Подмосковье перекинулся на соседнее здание после разлива ГСМ
  • РИА Новости

В ведомстве отметили, что во время пожара произошла разгерметизация контейнера с горюче-смазочными материалами. После этого стало известно, что огонь распространился на соседнее административное здание.

«Оно горит на 100 кв. м. К месту пожара направлена передвижная лаборатория для контроля замеров вредных веществ в воздухе», — указывается в сообщении.

О пожаре на подмосковном складе стало известно 11 марта. Первоначально сообщалось, что площадь возгорания составила 700 кв. м.

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