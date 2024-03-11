Во Владивостоке сотрудников опеки будут судить из-за смерти ребёнка при пожаре

Во Владивостоке уголовное дело возбудили в отношении должностных лиц, снявших с профилактического учёта мать трёхлетней девочки, погибшей при пожаре на Шилкинской улице 9 марта.

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Приморскому краю.

В ходе следственных мероприятий выяснилось, что мать погибшей девочки была лишена родительских прав в отношении другого ребёнка в Хабаровске. Позднее она переехала во Владивосток, где, игнорируя безопасность своей дочери, оставляла её без присмотра.

«Об этих особенностях поведения матери было достоверно известно органам системы профилактики безнадзорности несовершеннолетних, однако она была снята с профилактического учёта», — сообщили в краевом СК.

Также установлено, что в момент происшествия матери не было дома, она прибыла на место лишь во время тушения пожара.

Ранее сообщалось, что в Москве произошёл пожар в двухэтажном деревянном частном доме, в результате чего погибли шестилетний ребёнок, его отец и мать.