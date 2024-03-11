В Приморье возбудили дело о контрабанде леса на 77 млн рублей
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Уголовное дело возбуждено по фактам незаконного перемещения через границу России стратегически важных ресурсов», — говорится в заявлении.
Уточняется, что в общей сложности был предовращён незаконный вывоз более 100 тыс. куб. м древесины.
В сообщении ведомства подчёркивается, что речь идёт о лесоматериалах мягколиственных пород из березы и осины.
Ранее в пресс-службе Рослесинфорга заявили, что весной 2024 года в двух российских областях начнётся эксперимент по наблюдению за спецтехникой лесной отрасли с помощью навигационной спутниковой системы ЭРА-ГЛОНАСС.