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В Приморье возбудили дело о контрабанде леса на 77 млн рублей

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В Министерстве лесного хозяйства Приморья заявили, что сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело о контрабанде леса, ущерб от чего составил превысил 77 млн рублей.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Уголовное дело возбуждено по фактам незаконного перемещения через границу России стратегически важных ресурсов», — говорится в заявлении.

Уточняется, что в общей сложности был предовращён незаконный вывоз более 100 тыс. куб. м древесины.

В сообщении ведомства подчёркивается, что речь идёт о лесоматериалах мягколиственных пород из березы и осины.

Ранее в пресс-службе Рослесинфорга заявили, что весной 2024 года в двух российских областях начнётся эксперимент по наблюдению за спецтехникой лесной отрасли с помощью навигационной спутниковой системы ЭРА-ГЛОНАСС.

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