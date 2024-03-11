Путин на следующей неделе проголосует на выборах президента
Его график был озвучен в телепрограмме «Москва. Кремль. Путин». Об этом журналист Павел Зарубин сообщает в Telegram.
Отмечается, что Путин, как и вся страна, примет участие в голосовании на выборах президента России.
Ещё неизвестно, какой способ голосования он выберет — очный, на участке, или электронный.
Ранее стало известно, что более 500 граждан России проголосовали в ходе досрочного голосования на выборах президента России в турецкой Бурсе.