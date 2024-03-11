RT в Telegram
Подпишись

Путин на следующей неделе проголосует на выборах президента

Короткая ссылка
Российский лидер Владимир Путин на следующей неделе примет участие в выборах главы страны.

Его график был озвучен в телепрограмме «Москва. Кремль. Путин». Об этом журналист Павел Зарубин сообщает в Telegram.

Отмечается, что Путин, как и вся страна, примет участие в голосовании на выборах президента России.

Ещё неизвестно, какой способ голосования он выберет — очный, на участке, или электронный.

Ранее стало известно, что более 500 граждан России проголосовали в ходе досрочного голосования на выборах президента России в турецкой Бурсе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить