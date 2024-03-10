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Беспилотник ВСУ упал и загорелся на территории нефтебазы в Курске

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Украинский беспилотник упал и загорелся на территории нефтебазы в Курске, заявил губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram.
Беспилотник ВСУ упал и загорелся на территории нефтебазы в Курске
  • Gettyimages.ru

Он сообщил, что в городе работают средства противовоздушной обороны.

По словам главы области, на месте инцидента работают сотрудники оперативных служб и пожарные команды.

В Курске объявлена ракетная опасность.

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