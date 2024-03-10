Беспилотник ВСУ упал и загорелся на территории нефтебазы в Курске
Украинский беспилотник упал и загорелся на территории нефтебазы в Курске, заявил губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram.
- Gettyimages.ru
Он сообщил, что в городе работают средства противовоздушной обороны.
По словам главы области, на месте инцидента работают сотрудники оперативных служб и пожарные команды.
В Курске объявлена ракетная опасность.
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