Беспилотник ВСУ упал и загорелся на территории нефтебазы в Курске

Украинский беспилотник упал и загорелся на территории нефтебазы в Курске, заявил губернатор Курской области Роман Старовойт в Telegram.

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Он сообщил, что в городе работают средства противовоздушной обороны. По словам главы области, на месте инцидента работают сотрудники оперативных служб и пожарные команды. В Курске объявлена ракетная опасность.