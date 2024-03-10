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Жительница села Кульбаки в Курской области погибла при обстреле ВСУ

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Глава Курской области Роман Старовойт заявил, что жительница села Кульбаки Глушковского района погибла в результате обстрела со стороны украинских войск.
Жительница села Кульбаки в Курской области погибла при обстреле ВСУ
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

По его словам, также её муж получил обширные ожоги, медики оказывают ему квалифицированную помощь. Старовойт заверил, что держит состояние пострадавшего на собственном контроле и выразил соболезнования семье погибшей.

«Также повреждено ещё одно домовладение. В населённом пункте частично отсутствует свет. На место возгорания оперативно выехали пожарные команды», — добавил губернатор.

Ранее сообщалось, что в Курске объявлена ракетная опасность.

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