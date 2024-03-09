В Москворечье-Сабурове появится новая прогулочная аллея
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.
Заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что в Москворечье-Сабурове появится новая прогулочная аллея.
Новый участок бульвара продолжит уже существующий. Их объединит площадь с арт-объектом в виде круглой перголы.
Бульвар сдадут в эксплуатацию в 2026 году вместе с новыми домами.
Ранее НСН сообщала, что в Москве в 2024 году высадят более 56 млн цветов, в том числе виолу и тюльпаны.