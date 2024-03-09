В Москворечье-Сабурове планируют продлить пешеходный бульвар в рамках строительства двух жилых домов в 2-м Котляковском переулке.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что в Москворечье-Сабурове появится новая прогулочная аллея.

Новый участок бульвара продолжит уже существующий. Их объединит площадь с арт-объектом в виде круглой перголы.

Бульвар сдадут в эксплуатацию в 2026 году вместе с новыми домами.

Ранее НСН сообщала, что в Москве в 2024 году высадят более 56 млн цветов, в том числе виолу и тюльпаны.