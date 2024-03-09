Отопление подали в пять многоквартирных домов в тувинском Шагонаре

Отопление от мобильных котельных установок подали в пять многоквартирных домов в Шагонаре в Республике Тыва после аварии на ТЭЦ.

Об этом сообщил глава республики Владислав Ховалыг.

«В Шагонаре отопление от мобильных котельных установок подано в пять многоквартирных домов по улицам Дружбы и Саяно-Шушенская, а также в ряд социальных объектов», — написал Ховалыг в Telegram.

По его словам, специалисты готовятся подать отопление ещё в 16 многоквартирных домов по улице Саяно-Шушенская.

Ранее сообщалось, что три мобильные котельные включили в Шагонаре для восстановления теплоснабжения после аварии на ТЭЦ.