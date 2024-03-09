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Отопление подали в пять многоквартирных домов в тувинском Шагонаре

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Отопление от мобильных котельных установок подали в пять многоквартирных домов в Шагонаре в Республике Тыва после аварии на ТЭЦ.
Отопление подали в пять многоквартирных домов в тувинском Шагонаре
  • РИА Новости

Об этом сообщил глава республики Владислав Ховалыг.

«В Шагонаре отопление от мобильных котельных установок подано в пять многоквартирных домов по улицам Дружбы и Саяно-Шушенская, а также в ряд социальных объектов», — написал Ховалыг в Telegram.

По его словам, специалисты готовятся подать отопление ещё в 16 многоквартирных домов по улице Саяно-Шушенская.

Ранее сообщалось, что три мобильные котельные включили в Шагонаре для восстановления теплоснабжения после аварии на ТЭЦ.

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