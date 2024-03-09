Отопление подали в пять многоквартирных домов в тувинском Шагонаре
- РИА Новости
Об этом сообщил глава республики Владислав Ховалыг.
«В Шагонаре отопление от мобильных котельных установок подано в пять многоквартирных домов по улицам Дружбы и Саяно-Шушенская, а также в ряд социальных объектов», — написал Ховалыг в Telegram.
По его словам, специалисты готовятся подать отопление ещё в 16 многоквартирных домов по улице Саяно-Шушенская.
Ранее сообщалось, что три мобильные котельные включили в Шагонаре для восстановления теплоснабжения после аварии на ТЭЦ.