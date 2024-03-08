Молодой человек спас мужчину, упавшего в реку в Сочи

Молодой человек шёл поздравить девушку с 8 Марта, но задержался: он спас мужчину, упавшего в реку в Сочи.

Радмир рассказал RT, что шёл по мосту с цветами и подарками и услышал крики.

«Смотрю — кто-то в воду лезет, смотрю вниз, а там мужик плывёт. Там ещё один человек спускался с другой стороны. Но я подумал, он не успеет, решил сигануть», — рассказал он

В итоге вдвоём они вытащили из воды утопающего и сами его откачали. Когда прибыли сотрудники МЧС, пострадавшего передали медикам.

Позднее появилось видео спасения мужчины, который упал в реку в Сочи.