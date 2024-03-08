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Два человека погибли, один ранен из-за атаки дронов-камикадзе под Белгородом

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Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что два жителя села Рождественка Грайворонского городского округа погибли, ещё один тяжело ранен в результате атаки украинских дронов-камикадзе.
Два человека погибли, один ранен из-за атаки дронов-камикадзе под Белгородом
  • Gettyimages.ru

По его словам, украинские войска атаковали окраину населённого пункта с помощью трёх БПЛА.

«Бригада скорой помощи выехала на место. Как только будет позволять оперативная обстановка, пострадавшего доставят в медицинское учреждение», — добавил губернатор.

Гладков также рассказал, что в результате атаки повреждены экскаватор и манипулятор.

Ранее дрон ВСУ атаковал посёлок Маслова Пристань Шебекинского городского округа Белгородской области.

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