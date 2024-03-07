При обвале скалы в Дагестане пострадали два человека, находящиеся в машине
Об этом сказано в заявлении в Telegram-канале Дагестанавтодора.
Отмечается, что примерно 19:30 на 37-м км автомобильной дороги республиканского значения Буйнакск — Гимры — Чирката в Унцукульском районе произошёл скальный обвал верхового откоса.
«Пострадали два человека, находившиеся в автомобиле Lada Kalina, направлявшемся в Ботлихский район», — сказано в сообщении.
Кроме того, повреждён автомобиль ВАЗ-2110.
Пострадавших доставили в медицинские учреждения.
Ранее микроавтобус с 11 пассажирами в салоне съехал с дороги и опрокинулся в Кольском районе Мурманской области.