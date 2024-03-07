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При обвале скалы в Дагестане пострадали два человека, находящиеся в машине

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Два человека пострадали в результате попадания машин под скальный обвал в горах Дагестана.

Об этом сказано в заявлении в Telegram-канале Дагестанавтодора.

Отмечается, что примерно 19:30 на 37-м км автомобильной дороги республиканского значения Буйнакск — Гимры — Чирката в Унцукульском районе произошёл скальный обвал верхового откоса.

«Пострадали два человека, находившиеся в автомобиле Lada Kalina, направлявшемся в Ботлихский район», — сказано в сообщении.

Кроме того, повреждён автомобиль ВАЗ-2110.

Пострадавших доставили в медицинские учреждения.

Ранее микроавтобус с 11 пассажирами в салоне съехал с дороги и опрокинулся в Кольском районе Мурманской области.

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