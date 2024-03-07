RT в Telegram
Подпишись

Турэксперт Арутюнов прокомментировал популярность Азии у российских путешественников

Короткая ссылка
Генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов прокомментировал популярность Азии среди российских путешественников.

«Во-первых, Китай был закрыт три года, открылся совсем недавно, летом 2023 года. Во-вторых, когда Европа закрывает двери, Азия широко их распахивает. Мы видим, что в Азию сейчас летает колоссальное количество рейсов — и в Китай, и в Индию, и на Шри-Ланку, и в Таиланд», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, появились направления, которых в списке прямого авиасообщения не было, например Мьянма и Филиппины.

«Конечно, Азия получает заслуженно своих клиентов, причём очень часто повторных», — сказал Арутюнов.

Как отметил эксперт, растёт интерес россиян и к Японии.

Ранее президент Союза туристических агентств, член координационного совета по туризму при Общественной палате России Сергей Голов в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал об особенностях путешествий с детьми за рубеж.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить