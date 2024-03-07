Турэксперт Арутюнов прокомментировал популярность Азии у российских путешественников

Генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов прокомментировал популярность Азии среди российских путешественников.

«Во-первых, Китай был закрыт три года, открылся совсем недавно, летом 2023 года. Во-вторых, когда Европа закрывает двери, Азия широко их распахивает. Мы видим, что в Азию сейчас летает колоссальное количество рейсов — и в Китай, и в Индию, и на Шри-Ланку, и в Таиланд», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, появились направления, которых в списке прямого авиасообщения не было, например Мьянма и Филиппины.

«Конечно, Азия получает заслуженно своих клиентов, причём очень часто повторных», — сказал Арутюнов.

Как отметил эксперт, растёт интерес россиян и к Японии.

Ранее президент Союза туристических агентств, член координационного совета по туризму при Общественной палате России Сергей Голов в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал об особенностях путешествий с детьми за рубеж.