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МИД: из-за конфликта в Газе число участков в Израиле на выборах сокращено

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Число участков для голосования на выборах президента России в Израиле сократили до трёх из-за палестино-израильского конфликта, сообщил посол по особым поручениям российского МИД Геннадий Аскальдович.
МИД: из-за конфликта в Газе число участков в Израиле на выборах сокращено
  • AP

Об этом информирует РИА Новости.

«В связи с палестино-израильским конфликтом сокращено количество избирательных участков в Израиле», — сказал он.

Аскальдович добавил, что их будет только три в отличие от десяти на выборах 2018 года.

Он уточнил, что голосование не будет проводиться на палестинских территориях.

Ранее председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила на просветительском марафоне «Знание.Первые» на Всемирном фестивале молодёжи, что более тысячи представителей СМИ аккредитованы на выборы президента.

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