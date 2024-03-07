RT в Telegram
Подпишись

Доцент Щербаченко перечислил перспективные направления для франчайзинга в России

Короткая ссылка
Доцент Финансового университета при правительстве России Пётр Щербаченко перечислил направления бизнеса, наиболее перспективные с точки зрения открытия франшизы в 2024 году.

Франчайзинг в России становится всё более популярным способом начать собственный бизнес, сообщил эксперт в беседе с «Российской газетой».

По его словам, наиболее часто россияне открывают франшизы в сферах быстрого питания, красоты и здоровья, образования, торговли и услуг.

Оборот рынка франчайзинга в России по итогам 2023 года достиг 2,9 трлн рублей, что на 1,4% больше, чем годом ранее, когда объём этого рынка составлял 2,397 трлн рублей, что, в свою очередь, на 22,3% превышало показатели 2021-го.

«Франчайзинг в целом останется востребованным в новых экономических условиях», — резюмировал доцент университета.

Ранее НСН со ссылкой на слова министра правительства Москвы, главы Департамента экономической политики и развития города Марии Багреевой сообщала, что ведомство проведёт оценку влияния 84 правовых актов на экономику города в текущем году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить