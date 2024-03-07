Доцент Щербаченко перечислил перспективные направления для франчайзинга в России

Доцент Финансового университета при правительстве России Пётр Щербаченко перечислил направления бизнеса, наиболее перспективные с точки зрения открытия франшизы в 2024 году.

Франчайзинг в России становится всё более популярным способом начать собственный бизнес, сообщил эксперт в беседе с «Российской газетой».

По его словам, наиболее часто россияне открывают франшизы в сферах быстрого питания, красоты и здоровья, образования, торговли и услуг.

Оборот рынка франчайзинга в России по итогам 2023 года достиг 2,9 трлн рублей, что на 1,4% больше, чем годом ранее, когда объём этого рынка составлял 2,397 трлн рублей, что, в свою очередь, на 22,3% превышало показатели 2021-го.

«Франчайзинг в целом останется востребованным в новых экономических условиях», — резюмировал доцент университета.

Ранее НСН со ссылкой на слова министра правительства Москвы, главы Департамента экономической политики и развития города Марии Багреевой сообщала, что ведомство проведёт оценку влияния 84 правовых актов на экономику города в текущем году.