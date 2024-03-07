Доцент Щербаченко перечислил перспективные направления для франчайзинга в России
Франчайзинг в России становится всё более популярным способом начать собственный бизнес, сообщил эксперт в беседе с «Российской газетой».
По его словам, наиболее часто россияне открывают франшизы в сферах быстрого питания, красоты и здоровья, образования, торговли и услуг.
Оборот рынка франчайзинга в России по итогам 2023 года достиг 2,9 трлн рублей, что на 1,4% больше, чем годом ранее, когда объём этого рынка составлял 2,397 трлн рублей, что, в свою очередь, на 22,3% превышало показатели 2021-го.
«Франчайзинг в целом останется востребованным в новых экономических условиях», — резюмировал доцент университета.
Ранее НСН со ссылкой на слова министра правительства Москвы, главы Департамента экономической политики и развития города Марии Багреевой сообщала, что ведомство проведёт оценку влияния 84 правовых актов на экономику города в текущем году.