В Зеленограде построят новый торгово-выставочный комплекс
Об этом сообщает НСН со ссылкой на главу Москомархитектуры Юлиану Княжевскую.
«Сейчас участок для строительства свободен от застройки», — сказала Княжевская.
По её словам, такие объекты нужны и с точки зрения развития городской инфраструктуры, и с точки зрения обеспечения жителей района местами приложения труда.
Как отметила Княжевская, город уже несколько лет уверенно движется в сторону полицентричного развития.
Ранее URA.RU сообщало, что в селе Боровское Курганской области построят новую школу.