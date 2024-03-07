В Зеленограде построят новый торгово-выставочный комплекс

В Зеленограде планируют построить торгово-выставочный комплекс, площадь которого составит более 12 тыс. кв. м. Его возведут в районе Крюково за счёт инвестора.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на главу Москомархитектуры Юлиану Княжевскую.

«Сейчас участок для строительства свободен от застройки», — сказала Княжевская.

По её словам, такие объекты нужны и с точки зрения развития городской инфраструктуры, и с точки зрения обеспечения жителей района местами приложения труда.

Как отметила Княжевская, город уже несколько лет уверенно движется в сторону полицентричного развития.

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