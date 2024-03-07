Путин сообщил, что почти исключил алкоголь и занимается спортом
- РИА Новости
Во время встречи с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища он отметил, что старается не употреблять крепких напитков и посоветовал процедуру закаливания.
«Очень хорошая процедура, вам как офицерам это важно, это — закаливание. Горячий и холодный душ или контрастный. Самое эффективное средство закаливания», — добавил глава государства.
Ранее президент заявил о сокращении потребления алкоголя в России.