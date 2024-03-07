Бочкарёв: на станции «Текстильщики» БКЛ монтируют главный пролёт пересадочного моста

В Москве продолжается монтаж металлоконструкций главного пролёта пешеходного моста в составе пересадочного узла между станциями «Текстильщики» Большой кольцевой и Таганско-Краснопресненской линий метрополитена, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Строители продолжают установку металлического пролётного строения пешеходного моста, который соединит станцию «Текстильщики» Большого кольца с одноимённой станцией Таганско-Краснопресненской линии. Установка осуществляется методом продольной надвижки: собранные элементы металлоконструкции стыкуются с ранее смонтированным участком пролётного строения, после чего надвигаются по временным опорам», — сказал Бочкарёв.

По его словам, протяжённость установленных элементов пролётного строения — более 95 м. Общая длина мостового перехода достигнет 140 м.

Со своей стороны, гендиректор «МИПСТРОЙ 1» (строительное подразделение холдинга «Мосинжпроект») Константин Маслаков сообщил, что выполнено четыре из семи этапов надвижки моста.

«Общий вес пролётного строения составит более 630 т», — заявил он.

Как добавил Маслаков, строительство моста включает устройство центрального пролётного строения и двух монолитных сходов на одноимённые станции метро.