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В России назвали популярные направления для отдыха с детьми в марте

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Аналитики изучили отельные бронирования и выяснили, куда россияне с детьми отправятся на весенних каникулах, которые в некоторых российских школах пройдут с 25 по 31 марта.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на сервис для планирования путешествий OneTwoTrip.

Самыми популярными городами для весеннего отпуска стали Сочи (22,8% бронирований), Москва (22,5%), Санкт-Петербург (7,3%), Казань (6%) и Калининград (2,6%).

Из зарубежных направлений россияне с детьми выбрали Дубай (8,2%), Стамбул (6%), Париж (5,5%), Ереван (3,3%) и Баку (2,7%).

Ранее президент Союза туристических агентств, член координационного совета по туризму при Общественной палате России Сергей Голов в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал об особенностях путешествий с детьми за рубеж.

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