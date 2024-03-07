РИА Новости: в Татарстане на трассе остановили машину с опасным веществом
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Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
Отмечается, что автомобиль Ford «с опасным веществом химического происхождения» под управлением пожилого мужчины был остановлен на трассе М-7 в селе Набережные Моркваши.
Груз изъяли и направили в лабораторию.
Водитель при задержании не оказывал сопротивление.
Ранее сообщалось, что сотрудники экстренных служб эвакуировали жильцов многоквартирного дома в Тобольске Тюменской области.