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РИА Новости: в Татарстане на трассе остановили машину с опасным веществом

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В Татарстане на трассе остановили автомобиль с опасным веществом, внешне напоминающим взрывчатку. Груз отправили на детальное исследование. 
РИА Новости: в Татарстане на трассе остановили машину с опасным веществом
  • © РИА Новости / Алексей Мальгавко

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб. 

Отмечается, что автомобиль Ford «с опасным веществом химического происхождения» под управлением пожилого мужчины был остановлен на трассе М-7 в селе Набережные Моркваши.

Груз изъяли и направили в лабораторию. 

Водитель при задержании не оказывал сопротивление.

Ранее сообщалось, что сотрудники экстренных служб эвакуировали жильцов многоквартирного дома в Тобольске Тюменской области.

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