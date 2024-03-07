РИА Новости: в Татарстане на трассе остановили машину с опасным веществом

В Татарстане на трассе остановили автомобиль с опасным веществом, внешне напоминающим взрывчатку. Груз отправили на детальное исследование.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Отмечается, что автомобиль Ford «с опасным веществом химического происхождения» под управлением пожилого мужчины был остановлен на трассе М-7 в селе Набережные Моркваши.

Груз изъяли и направили в лабораторию.

Водитель при задержании не оказывал сопротивление.

Ранее сообщалось, что сотрудники экстренных служб эвакуировали жильцов многоквартирного дома в Тобольске Тюменской области.