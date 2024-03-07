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В Тюмени отремонтируют дороги к медучреждениям по нацпроекту

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В Тюмени в текущем году отремонтируют три участка дорог, ведущих к городским поликлиникам и больницам в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на администрацию города.

Работы пройдут на улице Профсоюзной. Длина участка составляет 3 км, также он самый многополосный из тех, что предстоит привести в нормативное состояние.

Дорога ведёт к отделениям перинатального центра Тюмени. Поблизости расположена областная инфекционная клиническая больница. Также по этой дороге можно добраться до городской поликлиники №8 в районе Ватутина.

Ранее НСН сообщала, что в Москве планируют построить 68 км дорог, 20 искусственных сооружений и девять пешеходных переходов в 2024 году.

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