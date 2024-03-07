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Собянин: в Москве закупят 3000 прокатных электровелосипедов в этом сезоне

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Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице планируют закупить 3 тыс. новых электровелосипедов для городского проката в 2024 году.
Собянин: в Москве закупят 3000 прокатных электровелосипедов в этом сезоне
  • АГН «Москва»
  • © Зыков Кирилл

По его словам, в последующие два года такие закупки будут осуществлять ежегодно, сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал мэра.

На сегодняшний день станции «Велобайк» оборудовали почти во всех районах Москвы, а также в подмосковной Балашихе.

В прошлом году услугами сервиса пользовались в четыре раза чаще, чем в 2015-м, когда велосипеды арендовали в среднем 3 тыс. раз в сутки.

Ранее НСН сообщала, что в Москве планируют построить 68 км дорог, 20 искусственных сооружений и девять пешеходных переходов в 2024 году.

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