Алиханов назвал новые производства возможностями для развития малых территорий
- РИА Новости
Об этом сообщает «Янтарный край».
Во время рабочей поездки в Багратионовский муниципальный округ Алиханов осмотрел новый комплекс по производству панировочных сухарей, готовность которого составляет 98%. На данный момент полностью завершено строительство производственного здания, ожидается поставка оборудования для подачи муки.
Запуск ожидается в марте — апреле 2024 года.
«Несомненно, ввод в эксплуатацию новых производств на территории региона — очень значимое событие. Это дополнительные налоги в региональный бюджет, это повышение продуктовой независимости, дополнительные рабочие места», — сказал Алиханов.
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