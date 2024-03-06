Алиханов назвал новые производства возможностями для развития малых территорий

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что новые производства создают новые возможности для развития малых территорий.

Об этом сообщает «Янтарный край».

Во время рабочей поездки в Багратионовский муниципальный округ Алиханов осмотрел новый комплекс по производству панировочных сухарей, готовность которого составляет 98%. На данный момент полностью завершено строительство производственного здания, ожидается поставка оборудования для подачи муки.

Запуск ожидается в марте — апреле 2024 года.

«Несомненно, ввод в эксплуатацию новых производств на территории региона — очень значимое событие. Это дополнительные налоги в региональный бюджет, это повышение продуктовой независимости, дополнительные рабочие места», — сказал Алиханов.

Ранее НСН сообщала, что резидентами технополиса «Москва» стали 16 компаний в 2023 году.