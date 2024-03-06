RT в Telegram
Подпишись

Алиханов назвал новые производства возможностями для развития малых территорий

Короткая ссылка
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что новые производства создают новые возможности для развития малых территорий.
Алиханов назвал новые производства возможностями для развития малых территорий
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Янтарный край».

Во время рабочей поездки в Багратионовский муниципальный округ Алиханов осмотрел новый комплекс по производству панировочных сухарей, готовность которого составляет 98%. На данный момент полностью завершено строительство производственного здания, ожидается поставка оборудования для подачи муки.

Запуск ожидается в марте — апреле 2024 года.

«Несомненно, ввод в эксплуатацию новых производств на территории региона — очень значимое событие. Это дополнительные налоги в региональный бюджет, это повышение продуктовой независимости, дополнительные рабочие места», — сказал Алиханов.

Ранее НСН сообщала, что резидентами технополиса «Москва» стали 16 компаний в 2023 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить