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Заполняемость индустриальных парков Подмосковья выросла до 87,5%

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В Московской области заполняемость индустриальных парков выросла до 87,5%, заявила министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.
Заполняемость индустриальных парков Подмосковья выросла до 87,5%
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

В настоящее время в регионе работает 69 индустриальных парков, из них три были запущены в 2023 году.

Общее количество резидентов превышает 1,5 тыс.

«Спрос на локализацию в индустриальных парках региона высок. Только за прошлый год на эти площадки пришло более 170 компаний, готовых инвестировать в свои проекты порядка 50 млрд рублей», — сказала Зиновьева.

Ранее НСН сообщала, что резидентами технополиса «Москва» стали 16 компаний в 2023 году.

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