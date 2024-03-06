Заполняемость индустриальных парков Подмосковья выросла до 87,5%

В Московской области заполняемость индустриальных парков выросла до 87,5%, заявила министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Об этом сообщает телеканал «360».

В настоящее время в регионе работает 69 индустриальных парков, из них три были запущены в 2023 году.

Общее количество резидентов превышает 1,5 тыс.

«Спрос на локализацию в индустриальных парках региона высок. Только за прошлый год на эти площадки пришло более 170 компаний, готовых инвестировать в свои проекты порядка 50 млрд рублей», — сказала Зиновьева.

Ранее НСН сообщала, что резидентами технополиса «Москва» стали 16 компаний в 2023 году.