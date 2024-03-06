Путин встретился с иностранными студентами на Всемирном фестивале молодёжи
- РИА Новости
«Меня удивило, что люди из совсем жарких стран, по-моему, из Индии, в Сибири где-то у нас учатся, да? Там холодно! Или нет?» — сказал глава государства.
Ему ответили, что в этом регионе действительно холодно, на что Путин ответил: «Главное — тепло одеваться, как у нас говорится».
Студенты согласились с тем, что на Всемирном фестивале молодёжи были созданы хорошие условия.
«Там, где вы учитесь — вы не просто гости, а полноправные участники процесса, а здесь всё-таки вы гости, мы старались создать условия, чтобы молодые люди могли между собой свободно общаться, друзей новых найти», — сказал президент.