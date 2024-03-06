Путин встретился с иностранными студентами на Всемирном фестивале молодёжи

Президент России Владимир Путин встретился с иностранными студентами, которые обучаются в разных вузах страны.

«Меня удивило, что люди из совсем жарких стран, по-моему, из Индии, в Сибири где-то у нас учатся, да? Там холодно! Или нет?» — сказал глава государства.

Ему ответили, что в этом регионе действительно холодно, на что Путин ответил: «Главное — тепло одеваться, как у нас говорится».

Студенты согласились с тем, что на Всемирном фестивале молодёжи были созданы хорошие условия.

«Там, где вы учитесь — вы не просто гости, а полноправные участники процесса, а здесь всё-таки вы гости, мы старались создать условия, чтобы молодые люди могли между собой свободно общаться, друзей новых найти», — сказал президент.

RT вёл трансляцию встречи.