RT в Telegram
Подпишись

Путин встретился с иностранными студентами на Всемирном фестивале молодёжи

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин встретился с иностранными студентами, которые обучаются в разных вузах страны.
Путин встретился с иностранными студентами на Всемирном фестивале молодёжи
  • РИА Новости

«Меня удивило, что люди из совсем жарких стран, по-моему, из Индии, в Сибири где-то у нас учатся, да? Там холодно! Или нет?» — сказал глава государства.

Ему ответили, что в этом регионе действительно холодно, на что Путин ответил: «Главное — тепло одеваться, как у нас говорится».

Студенты согласились с тем, что на Всемирном фестивале молодёжи были созданы хорошие условия.

«Там, где вы учитесь — вы не просто гости, а полноправные участники процесса, а здесь всё-таки вы гости, мы старались создать условия, чтобы молодые люди могли между собой свободно общаться, друзей новых найти», — сказал президент.

RT вёл трансляцию встречи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить