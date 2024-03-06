«Металлоинвест»: Михайловский ГОК работает штатно после атаки БПЛА

Производственный процесс на Михайловском горно-обогатительном комбинате (ГОК) в Курской области, где произошла атака БПЛА, продолжается в штатном режиме.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на холдинг «Металлоинвест», в который входит это предприятие.

«Производственный процесс на Михайловском ГОКе продолжается в штатном режиме», — заявили в «Металлоинвесте».

Ранее Старовойт заявил, что пожар на складе горюче-смазочных материалов (ГСМ) Михайловского горно-обогатительного комбината им. А.В. Варичева в Железногорске полностью ликвидирован.

До этого губернатор сообщал, что украинский беспилотник атаковал склад ГСМ.