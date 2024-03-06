«Металлоинвест»: Михайловский ГОК работает штатно после атаки БПЛА
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на холдинг «Металлоинвест», в который входит это предприятие.
«Производственный процесс на Михайловском ГОКе продолжается в штатном режиме», — заявили в «Металлоинвесте».
Ранее Старовойт заявил, что пожар на складе горюче-смазочных материалов (ГСМ) Михайловского горно-обогатительного комбината им. А.В. Варичева в Железногорске полностью ликвидирован.
До этого губернатор сообщал, что украинский беспилотник атаковал склад ГСМ.