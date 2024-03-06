RT: на Украине могут использовать ИИ для телефонных угроз в адрес военкоров

Военкоры RT столкнулись с телефонными угрозами с Украины, предположительно, для этого используют искусственный интеллект. Один из таких звонков получил военкор Андрей Филатов.

«На поле боя ничего не могут предложить — начинают исподтишка время отнимать», — отметил он.

Угрожать журналистам начали особенно активно в последнюю неделю, сначала провокаторы писали в бот его Telegram-канала, а теперь начались звонки на телефон. При этом не исключено, что речь сначала записывают, а потом с помощью нейросети пересылают через подставные виртуальные номера. Если человек начинает отвечать, ИИ использует заранее заготовленные фразы.

Один из номеров зарегистрирован на женщину с Кубани — сейчас выясняют, как он попал к анонимам. Кроме того, неизвестные через российские банки блокируют карты военного корреспондента, но как — пока не ясно. RT отправил запросы в банки.

В личные сообщения Филатову тоже пишут угрозы.

«Уверен, что лично духу приехать с угрозами не хватит. Но исключать, конечно, ничего нельзя, есть примеры с Татарским и Дугиной. Татарскому долго угрожали», — отмечает Филатов.

Эксперт в области компьютерных технологий Павел Синяков рассказал RT, как понять, что говоришь с ИИ. Он напомнил, что в общении со знакомыми есть «маркеры».

«Если ваша база была взломана, то вся эта программная штука имеет доступ к этому. Она компилирует из фраз [вашего контакта] что-то более соответствующее контексту», — сказал Синяков. Он посоветовал задать говорящему какой-то нестандартный вопрос.

По словам гендиректора компании «Интернет-розыск» Игоря Бедерова, ИИ не пользуется смыслами и оперирует зашифрованными в числа словами: «Он используется как электронный болванчик, складывающий слова в предложения, примерно как это делает ребёнок с кубиками».

В октябре прошлого года суд заключил под стражу фигурантов уголовного дела о воспрепятствовании законной деятельности журналиста «Известий» Валентина Трушнина.