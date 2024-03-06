В Челябинске перед судом предстанет мужчина, вытолкавший школьницу из маршрутки

В Челябинске перед судом предстанет мужчина, который вытолкнул школьницу из маршрутки и нанёс ей травму.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении 63-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»)», — заявили в ведомстве.

Инцидент произошёл в ноябре 2022 года. Мужчина решил вытолкнуть девочку из маршрутки. Школьница запнулась, выпала на асфальт и ударилась головой.

Ранее сообщалось, что в Кемерове завели дело против водителя автобуса, высадившего ребёнка с билетом.