В Челябинске перед судом предстанет мужчина, вытолкавший школьницу из маршрутки
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.
«Завершено расследование уголовного дела в отношении 63-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»)», — заявили в ведомстве.
Инцидент произошёл в ноябре 2022 года. Мужчина решил вытолкнуть девочку из маршрутки. Школьница запнулась, выпала на асфальт и ударилась головой.
Ранее сообщалось, что в Кемерове завели дело против водителя автобуса, высадившего ребёнка с билетом.