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В Челябинске перед судом предстанет мужчина, вытолкавший школьницу из маршрутки

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В Челябинске перед судом предстанет мужчина, который вытолкнул школьницу из маршрутки и нанёс ей травму.
В Челябинске перед судом предстанет мужчина, вытолкавший школьницу из маршрутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении 63-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»)», — заявили в ведомстве.

Инцидент произошёл в ноябре 2022 года. Мужчина решил вытолкнуть девочку из маршрутки. Школьница запнулась, выпала на асфальт и ударилась головой.

Ранее сообщалось, что в Кемерове завели дело против водителя автобуса, высадившего ребёнка с билетом.

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