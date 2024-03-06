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СК России: причиной ЧП на Шагонарской ТЭЦ стал хлопок угольной смеси

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Предварительной причиной ЧП на Шагонарской ТЭЦ в Туве стал хлопок угольной смеси, заявили в Следственном комитете России.
СК России: причиной ЧП на Шагонарской ТЭЦ стал хлопок угольной смеси
  • РИА Новости

«По версии следствия, в одном из помещений ТЭЦ... в связи с нарушениями требований промышленной безопасности произошёл хлопок угольной смеси в помещении топливоподачи», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, причиной ЧП могло стать скопление угольных газов.

Ранее сообщалось, что пожар в здании ТЭЦ полностью потушен.

Режим ЧС регионального значения был введён в Туве после ЧП на Шагонарской ТЭЦ.

Самолёт Ил-76 вылетел в Кызыл для транспортировки пострадавших.

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