СК России: причиной ЧП на Шагонарской ТЭЦ стал хлопок угольной смеси
- РИА Новости
«По версии следствия, в одном из помещений ТЭЦ... в связи с нарушениями требований промышленной безопасности произошёл хлопок угольной смеси в помещении топливоподачи», — говорится в сообщении.
По предварительным данным, причиной ЧП могло стать скопление угольных газов.
Ранее сообщалось, что пожар в здании ТЭЦ полностью потушен.
Режим ЧС регионального значения был введён в Туве после ЧП на Шагонарской ТЭЦ.
Самолёт Ил-76 вылетел в Кызыл для транспортировки пострадавших.