СК России: причиной ЧП на Шагонарской ТЭЦ стал хлопок угольной смеси

Предварительной причиной ЧП на Шагонарской ТЭЦ в Туве стал хлопок угольной смеси, заявили в Следственном комитете России.

«По версии следствия, в одном из помещений ТЭЦ... в связи с нарушениями требований промышленной безопасности произошёл хлопок угольной смеси в помещении топливоподачи», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, причиной ЧП могло стать скопление угольных газов.

Ранее сообщалось, что пожар в здании ТЭЦ полностью потушен.

Режим ЧС регионального значения был введён в Туве после ЧП на Шагонарской ТЭЦ.

Самолёт Ил-76 вылетел в Кызыл для транспортировки пострадавших.