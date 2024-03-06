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В правительстве Воронежской области опровергли информацию о взрывах

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Руководитель управления пресс-службы правительства Воронежской области Андрей Цветков в беседе с RT прокомментировал информацию о якобы взрывах около нефтехранилища.
В правительстве Воронежской области опровергли информацию о взрывах
  • Gettyimages.ru

«У нас была атака беспилотников утром, о чём были официальные сообщения. Больше ничего не было. Откуда информация такая — для меня загадка. Более того, официально пресс-служба правительства ничего ни о каких нефтехранилищах не сообщала. Один из источников писал, что утром один из беспилотников упал, но это 700 км до Воронежа. Почему сейчас появилась информация о взрыве — для меня загадка», — объяснил он.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация о якобы взрывах возле нефтехранилища под Воронежем.

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