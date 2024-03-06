RT в Telegram
Подпишись

В Уфе простились с 99-летним ветераном Великой Отечественной войны

Короткая ссылка
В Уфе (Башкирия) скончался 99-летний ветеран Великой Отечественной войны Василий Безденежнов.
В Уфе простились с 99-летним ветераном Великой Отечественной войны
  • РИА Новости

Об этом сообщает mkset.ru.    

Безденежнова призвали в армию в 1942 году в возрасте 18 лет, после чего он ушёл на фронт. Сражался на Курской дуге, Украине, в Латвии. Был дважды ранен. Отмечен боевыми наградами: орденом Отечественной войны II степени, медалями Георгия Жукова, «За победу над Германией» и др.

В мирное время фронтовик работал бухгалтером в нефтяной промышленности.

В феврале сайт kp.ru писал, что в Санкт-Петербурге скончалась Лидия Ходченкова, одна из основательниц общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» и знака «Жителю блокадного Ленинграда».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить