В Уфе простились с 99-летним ветераном Великой Отечественной войны

В Уфе (Башкирия) скончался 99-летний ветеран Великой Отечественной войны Василий Безденежнов.

Об этом сообщает mkset.ru.

Безденежнова призвали в армию в 1942 году в возрасте 18 лет, после чего он ушёл на фронт. Сражался на Курской дуге, Украине, в Латвии. Был дважды ранен. Отмечен боевыми наградами: орденом Отечественной войны II степени, медалями Георгия Жукова, «За победу над Германией» и др.

В мирное время фронтовик работал бухгалтером в нефтяной промышленности.

В феврале сайт kp.ru писал, что в Санкт-Петербурге скончалась Лидия Ходченкова, одна из основательниц общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» и знака «Жителю блокадного Ленинграда».