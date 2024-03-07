В среднем россиянину для счастья нужно 215 тысяч рублей в месяц

Среднестатистическому россиянину для счастья необходимо 215 тыс. рублей в месяц. Об этом свидетельствую данные опроса, которые есть в распоряжении RT.

При этом мужчинам нужно на 30% больше, чем женщинам: 244 тыс. и 189 тыс. рублей соответственно.

«Самые скромные запросы — у молодёжи до 24 лет: их счастье стоит менее 160 тыс. рублей в месяц», — говорится в исследовании сервиса по поиску работы SuperJob.

Больше всего денег для счастья нужно москвичам — 267 тыс. рублей в месяц. На втором месте — Владивосток (250 тыс. рублей). На третьем — Санкт-Петербург (237 тыс. рублей).

В топ-5 также вошли Челябинск (235 тыс. рублей), Ростов-на-Дону, Красноярск и Уфа (по 233 тыс. рублей). Самые скромные притязания — у жителей Кирова: они оценивают счастье в 178 тыс. рублей ежемесячно.

В опросе сервиса приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.