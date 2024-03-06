Кремль: Путин в «Сириусе» пообщается с участниками Всемирного фестиваля молодёжи

Президент России Владимир Путин в центре «Сириус» пообщается с участниками Всемирного фестиваля молодёжи и выступит на церемонии закрытия.

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Будет большое общение с участниками фестиваля молодёжи в центре «Сириус», общение свободное, с той повесткой дня, которую зададут сами участники этого фестиваля», — рассказал Песков.

Также Путин выступит на церемонии закрытия, отметил он.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе сессии Всемирного фестиваля молодёжи, куда прибыла американская молодёжная делегация, заявил, что у России нет негативных чувств по отношению к американскому народу.