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Кремль: Путин в «Сириусе» пообщается с участниками Всемирного фестиваля молодёжи

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Президент России Владимир Путин в центре «Сириус» пообщается с участниками Всемирного фестиваля молодёжи и выступит на церемонии закрытия.
Кремль: Путин в «Сириусе» пообщается с участниками Всемирного фестиваля молодёжи
  • РИА Новости

Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Будет большое общение с участниками фестиваля молодёжи в центре «Сириус», общение свободное, с той повесткой дня, которую зададут сами участники этого фестиваля», — рассказал Песков.

Также Путин выступит на церемонии закрытия, отметил он.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе сессии Всемирного фестиваля молодёжи, куда прибыла американская молодёжная делегация, заявил, что у России нет негативных чувств по отношению к американскому народу.

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