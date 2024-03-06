На Лужнецкой набережной в Москве построят умный квартал

Проект строительства квартала из 12 корпусов на Лужнецкой набережной в Москве предусматривает широкое применение умных сервисов эксплуатации, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Умные технологии активно внедряются во все сферы жизни, в том числе в строительство и управление жильём. Например, в Москве всё чаще и чаще появляются здания, которые используют цифровые технологии. Например, на Лужнецкой набережной появится целый умный квартал», — сообщил Бочкарёв.

Среди решений, которые планируется использовать, — бесконтактная система доступа, автоматизированная самодиагностика инженерных узлов и коммуникаций, а также цифровой консьерж-сервис.

Как отметил Бочкарёв, такие нововведения позволят эффективно управлять энергоресурсами.

Кроме того, будет создана система паркинга, которая обеспечит бесконтактный въезд в подземный паркинг и дистанционное управление гостевой парковкой.

На уровне внутренней инфраструктуры предусмотрен высокоскоростной интернет, автоматизированные датчики движения, освещения и управления микроклиматом здания.

Ранее декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко рассказал о роли инновационных сервисов и цифровых механизмов в жизни городов. По его словам, искусственный интеллект находит всё большее применение в самых разных сферах.