RT в Telegram
Подпишись

Собянин утвердил размер выплат ветеранам ко Дню Победы

Короткая ссылка
Мэр Сергей Собянин на заседании президиума правительства Москвы утвердил выплаты ветеранам и труженикам тыла, проживающим в столице, по случаю 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Собянин утвердил размер выплат ветеранам ко Дню Победы
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН со ссылкой на данные мэрии.

Размер выплаты — 10—25 тыс. рублей. Средства будут перечислены приблизительно 38 тыс. жителей.

Выплаты также предоставляются жителям блокадного Ленинграда, вдовам военнослужащих, погибших в годы войны, бывшим узникам нацистских концентрационных лагерей, тюрем и гетто.

Ранее ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская рассказала, что с апреля 2024 года в России проиндексируют социальные пенсии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить