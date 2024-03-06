Собянин утвердил размер выплат ветеранам ко Дню Победы
- РИА Новости
Об этом сообщает НСН со ссылкой на данные мэрии.
Размер выплаты — 10—25 тыс. рублей. Средства будут перечислены приблизительно 38 тыс. жителей.
Выплаты также предоставляются жителям блокадного Ленинграда, вдовам военнослужащих, погибших в годы войны, бывшим узникам нацистских концентрационных лагерей, тюрем и гетто.
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