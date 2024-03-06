Мэр Югорска Харлов вновь предупредил жителей о действиях мошенников

Глава Югорска (Ханты-Мансийский автономный округ) Алексей Харлов в соцсетях сообщил, что мошенники вновь рассылают от его лица сообщения гражданам с фейковых аккаунтов.

Об этом информирует URA.RU.

«Теперь в их арсенале есть голосовые сообщения, также мошенники могут упомянуть в сообщениях ваших родственников, знакомых, вводя вас в заблуждение. Не отвечайте и тем более не следуйте тому, что от вас требуют звонящие», — написал Харлов в своём Telegram-канале.

Подобное уже происходило в декабре 2023 года. Тогда глава города уже обращался к жителям с предупреждением об уловках мошенников.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьёв в беседе с «Радио 1» предупредил об использовании нейросетей мошенниками. По его словам, злоумышленники могут взломать аккаунты, получить доступ ко всем контактам и разослать сообщения, к примеру, с просьбой срочно выслать деньги, а с помощью ИИ они могут сгенерировать подтверждение от лица просящего.