Компания из Москвы на треть увеличила выпуск заливочных машин в 2023 году

Компания-производитель заливочных машин высокого давления из Москвы в 2023 году увеличила объёмы производства на 36% по сравнению с показателями предыдущего года, выпустив на рынок 50 соответствующих технических средств.

Об этом информирует НСН.

Министр правительства Москвы, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский рассказал, что столичная компания «Полимер-Комплекс» в числе ещё 800 промышленных предприятий благодаря городским мерам поддержки смогла увеличить свои производственные мощности.

Компания производит заливочные машины для переработки пенополиуретана с 1989 года. Она поставляет оборудование для таких отраслей, как ЖКХ, автомобилестроение, строительство, ВПК, производство мебели, матрасов и др.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что московская компания по выпуску сенсорных дисплеев и интерактивного оборудования, резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», увеличила выпуск продукции на 30% в 2023 году.