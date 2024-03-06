Компания из Москвы на треть увеличила выпуск заливочных машин в 2023 году
Об этом информирует НСН.
Министр правительства Москвы, глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский рассказал, что столичная компания «Полимер-Комплекс» в числе ещё 800 промышленных предприятий благодаря городским мерам поддержки смогла увеличить свои производственные мощности.
Компания производит заливочные машины для переработки пенополиуретана с 1989 года. Она поставляет оборудование для таких отраслей, как ЖКХ, автомобилестроение, строительство, ВПК, производство мебели, матрасов и др.
Ранее сайт kp.ru сообщал, что московская компания по выпуску сенсорных дисплеев и интерактивного оборудования, резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», увеличила выпуск продукции на 30% в 2023 году.