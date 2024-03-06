Собянин: Москва увеличит автопарк сервисов такси и каршеринга до 2030 года
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на личный сайт мэра.
По словам главы города, Москва до 2030 года будет поддерживать развитие такси, каршеринга, а также переход на экологически чистые электромобили.
Парк автомобилей каршеринга вырастет с 33 тыс. до 40 тыс. машин, то есть на 21%. Парк такси увеличится на 14% — c 70 тыс. до 80 тыс. Количество поездок с использованием СИМ вырастет с 350 тыс. до 750 тыс. в сутки, что сопоставимо с пассажиропотоком линии метро, отметил Собянин.
Ранее НСН сообщала, что в Москве планируют построить 68 км дорог, 20 искусственных сооружений и девять пешеходных переходов в 2024 году.