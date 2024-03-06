Собянин: Москва увеличит автопарк сервисов такси и каршеринга до 2030 года

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице за последние десять лет получили развитие сервисы такси и каршеринга, а также разнообразных средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на личный сайт мэра.

По словам главы города, Москва до 2030 года будет поддерживать развитие такси, каршеринга, а также переход на экологически чистые электромобили.

Парк автомобилей каршеринга вырастет с 33 тыс. до 40 тыс. машин, то есть на 21%. Парк такси увеличится на 14% — c 70 тыс. до 80 тыс. Количество поездок с использованием СИМ вырастет с 350 тыс. до 750 тыс. в сутки, что сопоставимо с пассажиропотоком линии метро, отметил Собянин.

Ранее НСН сообщала, что в Москве планируют построить 68 км дорог, 20 искусственных сооружений и девять пешеходных переходов в 2024 году.