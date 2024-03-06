RT в Telegram
Подпишись

Собянин: Москва увеличит автопарк сервисов такси и каршеринга до 2030 года

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице за последние десять лет получили развитие сервисы такси и каршеринга, а также разнообразных средств индивидуальной мобильности (СИМ).
Собянин: Москва увеличит автопарк сервисов такси и каршеринга до 2030 года

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на личный сайт мэра.

По словам главы города, Москва до 2030 года будет поддерживать развитие такси, каршеринга, а также переход на экологически чистые электромобили.

Парк автомобилей каршеринга вырастет с 33 тыс. до 40 тыс. машин, то есть на 21%. Парк такси увеличится на 14% — c 70 тыс. до 80 тыс. Количество поездок с использованием СИМ вырастет с 350 тыс. до 750 тыс. в сутки, что сопоставимо с пассажиропотоком линии метро, отметил Собянин.

Ранее НСН сообщала, что в Москве планируют построить 68 км дорог, 20 искусственных сооружений и девять пешеходных переходов в 2024 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить