Заявки на конкурс «Семья года» в Ульяновской области будут приниматься 1—10 апреля
- РИА Новости
Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на Минсоцразвития.
Областной конкурс предусматривает несколько номинаций, среди которых «Многодетная семья», «Молодая семья» и «Семья — хранитель традиций».
Также будут представлены категории «Золотая семья», «Преодоление» и «Сельская семья».
Ранее президент центра помощи «МногоМама» Алина Контарёва в беседе с «Радио 1» заявила о важности поддержки многодетных семей.