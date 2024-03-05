Заявки на конкурс «Семья года» в Ульяновской области будут приниматься 1—10 апреля

Заявки на конкурс «Семья года» в Ульяновской области можно будет подать с 1 по 10 апреля.

Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на Минсоцразвития.

Областной конкурс предусматривает несколько номинаций, среди которых «Многодетная семья», «Молодая семья» и «Семья — хранитель традиций».

Также будут представлены категории «Золотая семья», «Преодоление» и «Сельская семья».

Ранее президент центра помощи «МногоМама» Алина Контарёва в беседе с «Радио 1» заявила о важности поддержки многодетных семей.