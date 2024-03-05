СК: за 2023 год в российские суды передано свыше 90 тысяч уголовных дел

Следственный комитет России передал в суды 90 тыс. уголовных дел. Об этом на заседании, посвящённом итогам работы ведомства в 2023 году, рассказал его глава Александр Бастрыкин.

Согласно отчёту СК, среди переданных в суд материалов 10 тыс. уголовных дел — о коррупционных преступлениях, 19 тыс. — об экономических. Также на заседании отметили, что СК расследовал 7 тыс. убийств и раскрыл свыше 5 тыс. преступлений организованных групп и преступных сообществ.

«Раскрыто свыше 5 тыс. преступлений прошлых лет. Направлено в суд 1,5 тыс. уголовных дел о преступлениях, остававшихся нераскрытыми более трёх лет», — говорится в сообщении.

Также Александр Бастрыкин определил главные задачи комитета в 2024 году.

В заключении мероприятия сотрудникам ведомства были вручены государственные и ведомственные награды.

Ранее RT сообщал, что СК возбудил уголовное дело после избиения мужчины в московском метро.