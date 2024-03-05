Кабмин России одобрил проект о военном сотрудничестве с ДР Конго

Российское правительство выпустило распоряжение о подписании соглашения о военном сотрудничестве с Демократической Республикой Конго.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В нём говорится, что Минобороны России с участием заинтересованных федеральных органов власти поручено провести переговоры с конголезской стороной и по достижении договорённости подписать от имени правительства России данное соглашение. При этом разрешается вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера.

В июле 2023 года сообщалось о переговорах замглавы Минобороны России Александра Фомина и министра обороны и по делам ветеранов Демократической Республики Конго Жан-Пьера Бембы.