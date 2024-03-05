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Кабмин России одобрил проект о военном сотрудничестве с ДР Конго

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Российское правительство выпустило распоряжение о подписании соглашения о военном сотрудничестве с Демократической Республикой Конго. 
Кабмин России одобрил проект о военном сотрудничестве с ДР Конго
  • РИА Новости

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. 

В нём говорится, что Минобороны России с участием заинтересованных федеральных органов власти поручено провести переговоры с конголезской стороной и по достижении договорённости подписать от имени правительства России данное соглашение. При этом разрешается вносить в прилагаемый проект изменения, не имеющие принципиального характера.

В июле 2023 года сообщалось о переговорах замглавы Минобороны России Александра Фомина и министра обороны и по делам ветеранов Демократической Республики Конго Жан-Пьера Бембы.

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