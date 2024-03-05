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Павильон Казани представили на ВФМ-2024

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На Всемирном форуме молодёжи в Сочи представили павильон Казани.
Павильон Казани представили на ВФМ-2024
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время».

На площадке, в частности, организована книжная выставка с произведениями татарской литературы.

Кроме того, посетители могут увидеть выставку национальных угощений и вышитую карту Республики Татарстан.

На территории также проходят различные мероприятия, в том числе тематические мастер-классы.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что в третий день Всемирного фестиваля молодёжи (ВФМ-2024) в Сириусе почти 6 тыс. участников присоединились к лекциям марафона «Знание.Первые».

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