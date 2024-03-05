Павильон Казани представили на ВФМ-2024
- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время».
На площадке, в частности, организована книжная выставка с произведениями татарской литературы.
Кроме того, посетители могут увидеть выставку национальных угощений и вышитую карту Республики Татарстан.
На территории также проходят различные мероприятия, в том числе тематические мастер-классы.
Ранее газета «Взгляд» сообщала, что в третий день Всемирного фестиваля молодёжи (ВФМ-2024) в Сириусе почти 6 тыс. участников присоединились к лекциям марафона «Знание.Первые».