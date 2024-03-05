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Космонавт Юрчихин провёл встречу с молодёжью Оренбурга

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Космонавт, Герой России Фёдор Юрчихин встретился со студентами и преподавателями Аэрокосмического института ОГУ.
Космонавт Юрчихин провёл встречу с молодёжью Оренбурга
  • РИА Новости

Об этом сообщает RIA56.

Юрчихин в своей карьере принял участие в пяти космических полётах, провёл на орбите 673 дня, девять раз выходил в открытый космос.

В ходе встречи Юрчихин ответил на вопросы студентов, а также рассказал о своей жизни и космическом опыте.

Потом космонавт отправился в Оренбургское президентское кадетское училище, где осмотрел объекты учебного заведения и пообщался с курсантами.

«Чтобы понять, какое будущее ждёт наше государство, нужно всего лишь чаще общаться с молодёжью. Уверяю, они всё смогут и обязательно пойдут дальше, чем мы», — заявил Герой России.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье урок «Разговоры о важном» посвятили первооткрывателям.

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