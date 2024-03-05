Шойгу: серийный выпуск двигателей Д-18Т для Ан-124 намечен на конец 2027 года
- РИА Новости
Об этом министр сказал в ходе тематического селекторного совещания.
Шойгу выступил с инициативой рассмотреть поддержание исправности парка этих самолётов.
«В настоящее время осваивается серийный выпуск российских двигателей Д-18Т, начало которого намечено на IV квартал 2027 года», — констатировал он.
В декабре прошлого года семь самолётов Ан-124-100 «Руслан» впервые одновременно взлетели в ходе лётно-тактического учения под руководством командования Военно-транспортной авиации ВКС России.