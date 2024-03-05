RT в Telegram
Подпишись

Шойгу: серийный выпуск двигателей Д-18Т для Ан-124 намечен на конец 2027 года

Короткая ссылка
Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что серийный выпуск российских двигателей Д-18Т для тяжёлых военно-транспортных самолётов Ан-124 запланирован на конец 2027 года.
Шойгу: серийный выпуск двигателей Д-18Т для Ан-124 намечен на конец 2027 года
  • РИА Новости

Об этом министр сказал в ходе тематического селекторного совещания.

Шойгу выступил с инициативой рассмотреть поддержание исправности парка этих самолётов.

«В настоящее время осваивается серийный выпуск российских двигателей Д-18Т, начало которого намечено на IV квартал 2027 года», — констатировал он.

В декабре прошлого года семь самолётов Ан-124-100 «Руслан» впервые одновременно взлетели в ходе лётно-тактического учения под руководством командования Военно-транспортной авиации ВКС России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить