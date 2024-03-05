Голосование за благоустройство ЯНАО пройдёт в регионе 15—17 марта
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА «Север-Пресс» со ссылкой на губернатора региона Дмитрия Артюхова.
На выбор предложены 52 общественные территории: скверы, аллеи и площади, парки и зоны отдыха, площадки для детей и занятий спортом.
«Приходите на пункты голосования за объекты благоустройства и выбирайте то, что нужно именно вам», — написал Артюхов в соцсетях.
Он также отметил, что к настоящему времени в регионе благоустроили более 300 общественных территорий и тысячи дворов.
Ранее сообщалось, что в Ульяновской области благоустроят дворы и общественные пространства.