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Жители Кузбасса рассказали о мужчине, который привёл лошадь в подъезд

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Мужчина, который ночью привёл лошадь в подъезд многоэтажки в Кузбассе, вероятно, хотел удивить девушку, рассказали RT местные жители. По их словам, он был пьян, а в управляющей компании добавили, что мужчина пытался завести животное на четвёртый этаж в съёмную квартиру.
Жители Кузбасса рассказали о мужчине, который привёл лошадь в подъезд
  • globallookpress.com

Собственника жилья пока не нашли, в подъезде за животным пришлось убирать техничке.

«Откуда он её [лошадь] взял, никто не знает», — добавили в УК.

В феврале в Кабардино-Балкарии произошло ДТП с лошадью, погибли две женщины.

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