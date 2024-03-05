Жители Кузбасса рассказали о мужчине, который привёл лошадь в подъезд
Мужчина, который ночью привёл лошадь в подъезд многоэтажки в Кузбассе, вероятно, хотел удивить девушку, рассказали RT местные жители. По их словам, он был пьян, а в управляющей компании добавили, что мужчина пытался завести животное на четвёртый этаж в съёмную квартиру.
- globallookpress.com
Собственника жилья пока не нашли, в подъезде за животным пришлось убирать техничке.
«Откуда он её [лошадь] взял, никто не знает», — добавили в УК.
В феврале в Кабардино-Балкарии произошло ДТП с лошадью, погибли две женщины.
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